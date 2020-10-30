中華電（2412）30日舉辦線上法說會，並公布第三季營收獲利表現，董事長謝繼茂表示，由於營運策略得宜及員工齊心努力，第三季營運績效表現亮眼，持續站穩行動市場領導地位。加上iPhone 12已於十月開賣，中華電對年底前達成5G服務客戶數目標相當樂觀。

因應客戶5G使用需求，中華電信第三季底5G基地台建設數已超過3,000座，持續推動客戶升速策略，寬頻ARPU持續成長。MOD市佔率維持領先，未來將繼續以豐富的內容吸引用戶。

另外，資通訊專案營收第三季表現強勁，較去年同期成長84.9％，受惠於在家工作及居家學習的趨勢，IDC服務需求強勁，謝繼茂強調，中華電信已展開IDC的下一階段業務擴充計畫。

謝繼茂說，藉由明確的策略目標、嚴格的成本管控以及強健的資產負債表支持，有信心達成永續健全的成長，並持續為股東創造價值。

中華電信30日公布自結之2020年第3季合併營運成果。依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2020年第3季合併營收為521.7億元，較 2019 年同期增加2.6％；歸屬於母公司業主之淨利為83.5億元，較去年增加3.2％；每股盈餘1.08元。

第3季合併營收521.7億元，年增2.6％，其中，行動通信業務營收為216.3 億元，減少8.5％，主要因智慧型終端銷售減少及行動服務營收因市場競爭、VoIP 服務取代及新冠肺炎影響漫遊營收之減少所致。網際網路業務營收為74.6億元，較2019年同期成長1.2％。國內固定通信業務營收為188.5億元，較2019年同期增加20.9％，主要因大型專標案完工帶動資通訊專案營收增加。國際固定通信業務營收為21.4億元，較2019年同期減少25.5％。

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