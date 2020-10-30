香港混血女模蔡宛珊，去年老公與閨密女星姚子羚爆出不倫戀，兩人甚至傳出有親密床照外流，對此她則是強調與老公在去年已簽字離婚，而失婚事隔１年多後再次公開新戀情，沒想到對象竟是台灣女星林家璜的丈夫Dust Wu，自己反而為愛淪為小三。

據港媒《東方日報》報導，蔡宛珊走出失婚陰霾１年多後，大方坦承新戀情，男方是刺青師Dust Wu，不過他同時也是台灣女星林家璜的丈夫，因此被爆介入別人婚姻成為第三者，對此她澄清林家璜和丈夫Dust Wu早已分居，離婚手續已在辦理中，只是新冠肺炎疫情尚未趨緩，還無法飛到台灣簽字，更強調兩人戀情絕對是坦蕩蕩。

對此林家璜則在臉書發文，表示分居不代表是要離婚，而是讓彼此冷靜下來，讓感情有個緩衝，只是礙於疫情太嚴重，爲了小朋友求學才選擇留在台灣，接著表示感謝大家的關心，並呼籲不要再私訊她詢問任何事情，似乎是不想對此多作回應。

而數個月前林家璜就曾自爆婚姻危機，更指出丈夫是劈腿慣犯，雖然曾抓包丈夫在外偷吃而短暫分開，沒想到丈夫求和後竟又在外找到另一個偷吃對象，讓她感嘆不知道丈夫外面的對象是到小幾了。

(中時新聞網)