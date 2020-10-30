網紅陳沂對時事相當關心，每逢社會或演藝圈有重大事件發生，都能看到她在自己社群平台上抒發個人意見。2018年，陳沂兩度於直播中發表「中華民國大部分志願役軍人是廢物」等言論，引發軒然大波。

肇因為當年823連日豪大雨釀災，於是國軍出動協助救援；陳沂在自己的直播中批評大部分志願軍人都是廢物，雖然她有補充只是「大部分」的志願役長官，但此番言論依舊引發許多人不滿，其中包含藝人陳為民。

陳為民為了聲援，到「國防部發言人」粉專留言：「告死這狗畜！」這則留言讓陳沂怒告陳為民妨害名譽，求償50萬元。經一審判定陳為民須民事賠償6千元，但陳沂不服，上訴求償金額為10萬元；昨(29日)二審傳喚兩位出庭，當法官問及雙方經濟狀況時，陳為民自稱自己為「待退藝人」，陳沂則說自己接業配月入百萬，且她釋出善意願和解，不料卻遭陳為民拒絕。

面對願意和解的陳沂，陳為民說：「我沒有意願(指和解)，讓法官判決，法官判多或判少，他都接受。」同時也形容這場官司就像「我走在路上，妳無緣無故過來打我一頓，打完以後說要跟我和解，我沒有辦法。」而陳沂則向記者表示：「陳為民罵我狗畜這件事真的太可惡了，我有時候半夜想到我就爬起來哭，我們全家都哭了，我的心受傷了…」。

雖陳沂表明求償費用將捐給軍中人權促進委員會，但由於陳為民拒絕和解；一切只能交由法官處理。

(中時新聞網)