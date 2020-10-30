蘋果財報雖優於預期，但iPhon買氣慘跌逾2成，加上美國大選在即、市場趨於觀望，台積電今（30日）股價跌勢未歇，盤中續跌1~2元左右，但接近收盤時，受到道瓊期指又暴跌超過400點拖累，台積電也撐不住，尾盤外資殺紅眼倒貨1.5萬張，終場大跌5元、收在432元，創下近1個月來新低。

蘋果公布上季財報，營收647億美元、獲利127億美元，表現優於市場預期，但iPhone銷售暴減21%、大中華地區營收下滑29%，且不提供本季財測，蘋果盤後股價重挫逾5%，影響相關供應鏈台積電、鴻海股價同步走低。

美股周四（29 日）雖反彈139點，但美國單日新冠確診新增84169例再創下新高，田納西州和愛達荷州的每日死亡人數也改寫紀錄，加上美國大選選情膠著，兩大內憂夾殺，拖累美股期貨持續殺低，截至30日台北時間14:56，道瓊期指崩跌535點（或2%）、暫報26,022點。

周五台股的電子、金融、傳產三大族群同步走弱，指數終場下跌116點，收在12546 點，成交量1972億元，周線收黑重挫352點，月線則小漲30點，驚險收紅。

在個股部分，晶圓雙雄成為外資提款機，台積電尾盤賣壓湧現，一筆逾1.5萬張賣單殺出，終場大跌5元（或1.1%）、收在432元最低，摔落季線之下；聯電則狂跌近6.8%，收在30.7元、失守月線。

其他權值股包括鴻海、大立光、聯發科跌幅在0.3%~0.8%之間。

(中時新聞網)