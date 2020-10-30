美國上季GDP成長強勁，及重磅科技股財報發布在即，激勵美東時間周四美股反彈收高，其中蘋果收漲3.71%，盤後交易卻跌5%，再加上道瓊期電子盤重挫，衝擊台股。今日台股開盤，蘋概三王齊跌，指數開低11.5點，報12651.35點，跌幅一度擴大，中小型股低接買盤及時救火，跌幅收斂，但尾盤再面臨一波賣單，終場下跌116.57點或0.92%，收12546.34點，失守12600關口，成交值放大至1972.64億元。本周下跌352.48點或2.73%；本月上漲30.73點或0.25%。

今日外資(不含外資自營商)賣超222.1278億元，投信賣超2.8145億元，自營商賣超48.3684億元，三大法人賣超273.31億元。其中，外資連6日賣超，累計賣超545.68億元，本周累計賣超517.98億元，本月累計賣超143.22億元。

今日集中市場跌多漲少，僅電機、水泥、觀光及紡織股收紅，其餘類股一片綠油油。觀察大盤，受到蘋果盤後下跌影響，台積電(2330)開平下壓，終場下跌1.14%，收432元；大立光(3008)盤中一度翻紅，終場仍下跌0.33%，收3025元；鴻海(2317)小跌0.64%，收77.5元；玉晶光(3406)、可成(2474)、和碩(4938)等蘋概股同步收跌。值得注意的是，被動元件逆勢走揚，國巨(2327)收漲1.28%、奇力新(2456)收漲2.93%、華新科(2492)收漲0.93%。

個股幾家歡樂幾家愁，聯電(2303)雖雙喜臨門，惟未能反映在股價上，加上亞系外資對其與美光訴訟一案仍抱有隱憂，故下修評等至減碼，終場下跌6.83%，收30.7元。受惠於基本面的則是亞德客-KY(1590)，其第三季每股賺8.16元，改寫單季新高；前三季每股賺17.27元，改寫同期新高；法人也看好今年全年每股盈餘有望挑戰21元。早盤開高走高，終場亮燈漲停，收768元。全球自行車市續旺，巨大(9921)業績可望淡季不淡，終場收漲3.69%，收281元，重新做回自行車股王。致伸(4915)基本面穩健，第三季每股賺1.73元創新高，加上高毛利新事業營收占比增，後市看俏，終場上漲1.72%，收44.4元。

5日RSI為14.55，10日RSI為32.63；9日K值為26.09，9日D值為43.90；20日乖離率為-2.0。蘋果盤後大跌，美國總統大選如火如荼，市場觀望情緒濃厚，台股震盪收低，連甫上線的盤中零股交易也呈現量縮。展望後市，國際情勢不穩，預計大盤走勢變化大，目前台股財報、法說接力，可留意基本面穩健之個股。

(時報資訊)