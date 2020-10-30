企業財報表現好壞不一、新冠肺炎確診數持續升高，以及美國總統大選的不確定性使市場信心受挫，周五日股收黑，並創下3個月來最大單周跌幅。

周五日經225指數點收跌1.52%，為22,977.13點，本周收跌2.3%，創下7月31日來最大單周跌幅。東證一部指數收跌1.96%，為 1,579.33點，本周收跌2.83%。

歐洲與美國的新冠狀病毒確診數激增，令投資人感到不安，法國與德國已經重啟封鎖措施，加深對全球經濟復甦前景的擔憂。

美國11月3日總統大選可能出現選舉結果不明的風險持續升高，在亞洲交易時段，美股指數期貨一路探低，亦促使投資人降低多頭部位。

日經指數成分股中，以京瓷跌幅最大，終場下跌近10%。其次為沖電氣工業（Oki Electric Industry）下跌7.32%和貿易商社三井物產（Mitsui & Co Ltd）跌6.32%。三家公司最新公布的業績皆不如市場預期。

而受惠於財報利多題材，愛德萬測試逆勢大漲9.24%，精工愛普生漲6.83%，Panasonic漲4.94%，表現最亮眼。

(時報資訊)