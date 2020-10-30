封測龍頭日月光投控(3711)今日召開線上法說會，展望2020年第四季營運，集團預期封測業務營收及毛利率，將與上半年平均678.63億元、20.94％相當。電子代工第四季營收季增率，將與第二季及第三季平均27.6％相當，營益率將略優於第二季及第三季平均3.8％。

法人以此推估，由於因應美國出口管制調整產線、且流失訂單回補尚有缺口，日月光投控第四季封測營收將出現小幅「雙降」，但受惠電子代工（EMS）業務營收維持雙位數「雙升」強勁動能拉抬，將使集團營收可望季增達高個位數百分比，續創歷史新高。

日月光投控執行長吳田玉表示，新冠肺炎疫情締造科技產品新價值，藉此除可減少醫療風險，提升數位效率、使社交聯繫更為容易，亦因此擴大消費族群。目前封裝產能吃緊、打線產能已滿載至明年第二季，對明年產品平均單價（ASP）營造有利環境。

市場應用方面，吳田玉看好5G包括WiFi 6帶動通訊應用類別的升級周期、汽車電子應用類別展現強勁復甦，且電腦及儲存、消費性電子需求持續強勁。上述應用需求發展使半導體委外封測代工數量增加及晶片複雜化，使封測產能面臨供不應求的嚴峻狀態。

吳田玉表示，日月光投控今年營業費用率控制在目標軌道上，在營益率改善提升方面則超前目標。預期將在第四季加速資本支出，明年則將趨緩、預計降回2018年水準，轉而聚焦改善現金流量前景、資產負債表去槓桿化，並增加現金股利發放。

針對封測業務受美國出口管制影響，日月光投控指出，流失的營收及產能已被其他客戶填補逾75％，剩餘的25％缺口將在明年首季底前回補，由於獲得更多新訂單及長期合約，預期封測業務明年仍可維持成長，若排除出口管制影響，在各應用類別都將取得更多市占率。

(時報資訊)