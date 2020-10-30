《商情》預期庫存緊縮 中國SM上漲2.9％ 15:232020/10/30 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於市場預期11月份中國苯乙烯SM庫存將進一步減少，加上東北亞需求強勁，帶動亞洲SM市場價格連4漲，更加劇供應緊縮的現象。然而據消息人士指出，儘管下游客戶開工率熱絡，但由於原料SM價格的飆升，客戶在採購方面將更為謹慎，將針對當前訂單需求來做購買。 最新報價，中國CFR報889.50-890.50美元/公噸，較前一交易日報價864.50-865.50美元/公噸，上漲2.9%。（商品行情網） (時報資訊) #SM #中國 #庫存 #緊縮 #公噸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買氣疲軟 LME期鎳跌1.3％ 10:002020/10/30 財經 百勝中國 Q3獲利年增96％ 04:102020/10/30 全球財經 滬指開盤上漲0.18％ 恒指開跌0.21％ 10:102020/10/30 財經 《美股》iPhone營收大減20％ 蘋果盤後走跌 09:262020/10/30 財經 《基金》多空詭譎 關注期貨避險商品 11:082020/10/30 財經 《商情》美元走強 紐約棉花跌近二周新低 10:002020/10/30 財經 美漸鬆綁華為晶片禁令 04:102020/10/30 財經要聞 《台北股市》不確定性催化觀望氣氛 台股周線翻黑 16:482020/10/30 財經 疫情加汛情 亞泥中國前三季獲利衰退近3成 亞泥：Q4回溫 16:402020/10/30 財經 專訪／葛來儀：拜登若當選美台交往轉低調 但簽FTA機率增 08:402020/10/30 國際 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 大選剩3天要逃命？專家爆美股最恐怖殺盤 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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