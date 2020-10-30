由於市場預期11月份中國苯乙烯SM庫存將進一步減少，加上東北亞需求強勁，帶動亞洲SM市場價格連4漲，更加劇供應緊縮的現象。然而據消息人士指出，儘管下游客戶開工率熱絡，但由於原料SM價格的飆升，客戶在採購方面將更為謹慎，將針對當前訂單需求來做購買。

最新報價，中國CFR報889.50-890.50美元/公噸，較前一交易日報價864.50-865.50美元/公噸，上漲2.9%。（商品行情網）

(時報資訊)