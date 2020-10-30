近兩年台中市119派遣系統介接110派遣統系功能，只要接獲報案，立即可將報案人姓名、案發地點及現場情況傳送至對方的派遣系統上，市議員陳廷秀今天質詢時痛批說，民眾昏倒在分隔島上，他服務處電110連打3次電話，警察約20幾分後才姍姍來遲，到底那個環節出問題？

陳廷秀表示，昨日他服務處接獲民眾報案，有人昏倒在分隔島上，服務處立即至電110，連續打3次電話，沒有報案人姓名、電話等資料詢問，1名警察約20幾分鐘後，才姍姍來遲；對於這樣的報案過程，令服務處人員直呼：「不可思議！」

陳廷秀指出，消防局與警察局接到民眾打110或119電話報案後，受理人員都必須以電話口述互相通報、重複確認並各自登打受理資料，受理報案時間愈長，民眾現場等待時間就愈長，這次通報系統效率辦案徹底破功。

消防局長曾進財說，只要來電系統上即會出現，通報人的資料，只要說明案件即可。警察局長楊源明指出，目前警察局接獲報案就會直接網路連線。陳廷秀則拜託各層級都要提高警覺，終究人命關天、救人如救火，分秒都是關鍵。

陳廷秀指出，科技救災1秒通報，為了提升台中市119及110受理報案能迅速反應派遣時效及案件準確性，消防局與警察局基於報案資源共享之共識，積極協調以既有之「119、110報案系統」為基礎，規劃「119與110案件電子化互通轉報功能建置案」， 希望能徹底落實，讓民眾的生命財產安全更有保障。

(中時 )