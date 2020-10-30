2020台北國際旅展（ITF）今日於南港展覽館登場，由於全球新冠肺炎疫情再升溫，各國邊境持續封鎖下，旅行社無法推出出國行程，本屆ITF規模大縮水，大型旅行社僅有雄獅、山富旅遊參加，且全部賣國旅行程，航空公司則幾乎全部退出，只有加拿大航空1家參展。

去年ITF有多達1700多個攤位，60多個國家前來設攤，展場分成2層樓，一層是旅行社與航空公司包下，另一層則交給飯店與餐飲業者。而今年旅展規模腰斬，僅1000多個攤位、約30國設攤參與，但政府單位參展創下新高，30個中央部會及地方縣市政府都想搶食國旅市場。

雄獅與山富成為今年唯二參與旅展的大型旅行社，推出的產品也全都是國旅行程。雄獅集團董事長王文傑表示，本屆ITF參展的旅行社不如以往踴躍，但雄獅藉著擴大展攤宣示轉型決心，疫情後雄獅全力轉向國民旅遊，整合鐵路、公路、飛機、郵輪等資源，投入自行車旅遊、鐵道旅遊、跳島旅遊等重點項目。

往年都是積極參展的航空公司，今年數量險些掛零，國際航空全部退出本屆旅展，唯一參展的則是加拿大航空。加航台灣區總經理陳美至說，雖然公司去年4月即宣布暫停台灣航線至2021年3月底，但加航不放棄台灣市場，希望與旅客維持良性互動，在疫情期間做好準備。

總統蔡英文出席ITF開幕致詞時指出，今年對觀光業者而言十分辛苦，透過這場旅遊盛會看見台灣觀光產業在逆境中的活力與不屈服的韌性，她鼓勵大家多在國內旅遊，藉此深入探索台灣的美麗與多元，台灣擁有世界級的景觀、美食與在地熱情，這些都是觀光立國最珍貴的資產，現在也是觀光產業轉型升級最好的時機。

加拿大航空是唯一參展的航空公司，台灣區總經理陳美至表示，加航不放棄台灣市場。（陳祐誠攝）

(中時 )