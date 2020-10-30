中央宣布明年元旦起開放含「萊克多巴胺」（瘦肉精）美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，外傳有學校營養午餐業者因要堅持使用國產豬肉醞釀漲價，對此，新北市長侯友宜證實「這是事實！」堅持不能用萊豬，維護孩子健康、吃得飽才是最大目的，不是漲價的問題。

新北市議員陳偉杰今（30日）下午質詢新北市長侯友宜關於營養午餐團膳業者傳出要漲價，市長是否支持漲價？

侯友宜答詢時回應，營養午餐漲價是事實，中央才會將學生每人每餐獎勵費從3.5元提升至6元。至於是否支持漲價？侯說，要依據個案，真的有需要才能調漲，維護孩子健康、吃得飽，才是最大目的，不是漲價的問題。

侯友宜說，以前就是用國產豬肉，不能因為美豬進口就要漲價，要整體性來盤點，全面抽查全面了解。

另外，陳偉杰追問長照、托老、教養院等應該要比照0至18歲的營養午餐禁用萊豬，侯友宜說，新北態度就是不希望有瘦肉精，老人長者需要保護，會請衛生局、社會局制定相關辦法，公立的長照、托老等單位則要比照禁用萊豬。

(中時 )