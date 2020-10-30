長榮大學鍾姓女大聲遭擄的路段。（曹婷婷攝）

陳姓女大生在命案曝光後上網Po文。（《Dcard》／蘇育宣翻攝）

長榮大學女大生命案傳開後，引起大眾關注，而在9月底間，同校一位陳姓女大生在鍾女遭擄走的同地點被梁嫌擄走未遂。除向梁嫌究責外，輿論全在抨擊校方不夠積極處置校園周邊路燈照明，以及警方在上月發生案件時未能及時抓到梁嫌。對此，台南市警局出面嚴正回應。

據了解，陳姓女大生在9月30日晚間經過台鐵高架橋下時，突遭陌生男子從背後強行掩住口鼻及全臉，但因橋下未設路燈，加上夜晚光線昏暗一時情急下她沒能看清楚嫌犯的長相，僅感受到兇嫌身上飄有煙味，且手臂肉肉的，事後女大生在論壇《Dcard》上PO出遭遇，並表示已向教官報備，也向警方報案。

29日凌晨爆出鍾姓女大生遭梁姓男子擄殺的案件，警方偵訊時，梁男供出4週前（即9月底）曾在同地點因徒手擄人未遂，才在28日改用麻繩擄走隨機看上的鍾女，證實上月底欲擄走陳女的嫌犯就是梁男。

消息傳開後網上罵聲一片，各大論壇火力全開，除怪罪犯案的梁嫌外，輿論刀鋒也朝向校方與警方，不少人認為若校方經學生通報後有積極處理照明不足之事，或警方接獲陳女通報後極力逮人，那是否就能減少遺憾發生？

長榮大學學生在Dcard校板上分享曾在事發後向校方反映路燈照明問題。（《Dcard》／蘇育宣翻攝）

長榮大學學生在Dcard校板上貼出與校方詢問的紀錄，圖片可見校方對於路燈責任劃清界線。（《Dcard》／蘇育宣翻攝）

對此，台南市警方對陳姓女大生在9月30日遭擄未遂一事做出回應，警方表示在案發後陳女並未向警察機關報案，也未向學校反映，僅告知租屋處房東的女兒莊小姐，莊女知悉此情後，才轉往向轄區大潭派出所報案。

而大潭派出所在知悉此案後，也主動積極調查，除前往案發地訪查，並擴大調閱周遭監視器，鎖定可疑車輛後，也主動提供陳女指認，但因現場燈光昏暗，陳女並無法指認涉案對象及車輛。

警方狠打臉女大生曾報警的說法，警方表示，陳女在昨(29日)晚間因得知命案才前往警局報案，歸仁警分局也再次提供犯嫌車輛及影像讓陳女指認，但她仍無法明確指認辨識，此案最終以妨害自由案件受理。

(中時新聞網)