近期大陸鉀肥市場繼續保持相對穩定，硫酸鉀市場因原料價格有所上漲，成本支撐力道堅挺。新疆國投羅鉀公司宣布10月22日起，硫酸鉀產品售價上調100元人民幣；該公司2020年銷售目標已提前並超額完成，年內不接新單。東鹼（1708）營運有望受惠走堅推進。

分析師表示，大陸硫酸鉀市場整體穩定為主，原料價格有所上漲，硫酸鉀價格受到成本影響價格堅挺，成交有限。

氯化鉀冬季市場則以港口庫存的消耗為主；邊貿在陸續通關中，且多集中在大型貿易商手中，價格維持在較高水平。隨著秋季市場的結束，而進口方後期到貨的不確定，後續的貨源恐將有所減少。

東鹼硫酸鉀產線數達14條，年產15萬噸，營收占比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，都以期約出租中，營運穩健；純鹼貿易營收佔比則約20％。

此外，東鹼轉投資光通訊濾片廠東典光電（6588），持股約四成，平均每股持股成本約10.4元。5G通訊啟動，市場看好未來光通訊濾片需求量，有助增添收益能量。

東鹼蘇澳硫酸鉀廠2018年底因為鹽酸氣、粉塵違反空氣汙染防治法，遭宜蘭縣政府開罰並勒令停工，不過行政院環保署隔年2月作成訴願決定撤銷原處分。為維護公司權益，東鹼日前公告，依法將向宜蘭縣政府請求國家賠償協商。

(工商 )