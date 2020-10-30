允強前三季稅後淨利4.69億 EPS1.15元 15:292020/10/30 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼管大廠允強（2034）累計前三季稅後淨利為4.69億元、季增66.90％、年減28.06％，累計每股稅後淨利為1.15元。 (工商 ) #允強 #稅後淨利 #EPS #不銹鋼管 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受業外激勵 湯石前三季EPS達1.06元 14:402020/10/30 財經 中連售地挹注 前三季EPS 8.66元 04:102020/10/30 證券．權證 圓展前三季業績火熱 9月EPS年增7,900％ 16:202020/10/30 財經 世豐 前三季EPS 2.71元 04:102020/10/30 證券．權證 研華Q3每股賺2.52元 創同期次高 17:142020/10/30 財經 《半導體》日月光投控Q3每股賺1.57元 前3季登同期次高 15:062020/10/30 財經 《生醫股》大江Q3每股盈餘4.23元 前3季達11.86元 12:162020/10/30 財經 《電腦設備》研華Q3獲利歷史第3高 前3季每股賺7.19元 16:312020/10/30 財經 亞德客Q3每股賺8.16元 創新高 04:102020/10/30 證券．權證 需求旺 映泰9月獲利年增逾倍 04:102020/10/30 證券．權證 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 大選剩3天要逃命？專家爆美股最恐怖殺盤 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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