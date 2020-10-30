台北市立動物園日前發生小食蟻獸「小紅」揹著寶寶「紅豆」開溜，引發議員楊靜宇關心，他發現，4個月內有4隻褐狐猴接連中毒死亡，同一天有5隻台灣山羌創傷而亡，園內動物死亡數年年攀新高，令人相當痛心，他痛批動物園簡直比火星危險。園方對此回應，動物死亡率比世界各動物園平均低，但可以做得更好。

台北市立動物園統計至9月底，有343種動物、2349隻，楊靜宇今在議會教育部門質詢指出，以近3年統計資料顯示，前年動物死亡數142隻，平均月死亡12隻，去年178隻，月死亡15隻，今年1到8月已死亡125隻，月死亡為16隻，動物死亡數一年多過一年。

楊靜宇指出，在各類死因中，人為因素或管理失當造成創傷死亡數量最高，去年12月29日當天同時間有5隻台灣山羌創傷死亡，今年有16隻粟喉蜂虎死亡，其中5隻也是創傷而亡。

此外，楊靜宇說，還有動物因中毒死亡，去年1到4月有4隻褐狐猴接連中毒而亡，另去年3隻環尾狐猴幾乎是連3天因寄生蟲死亡。

楊靜宇質疑，動物園近3年入園人數都超過百萬人次，去年更多達343萬多，不過卻屢現負面教材，他到現場會勘發現，兒童動物區內雙峰駱駝因飼育環境不良，導致駱駝發炎、發膿病變，不解動物園為何無法善盡保護動物的職責，造成動物死亡數年年攀高，簡直比火星危險，令人痛心與遺憾。

對此，動物園長劉世芬回應，園內動物死亡率約7％，比起世界各動物園動物死亡率10％低，但會努力做得更好。

(中時 )