長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生28日晚間遭勒斃，凶嫌梁育誌下午偵訊後移送高雄橋頭地檢署偵訊，梁嫌坦承有想性騷擾、性侵女學生才會擄人，警方訊後，下午3點10分將其依照殺人、性侵、遺棄屍體等罪嫌移送。

梁嫌剛剛被移送時，全程低頭不語。警方表示，台南歸仁警方29日下午3點，接獲校方及移民署台南市專勤隊報案後，在校園附近發現被害女生一隻白鞋掉落，研判女同學恐遭強行帶走，隨即成立專案小組，調閱監視器後掌握可疑紅車，調閱監視器追查嫌犯行蹤，29日晚間逮捕梁嫌。

梁嫌見到警方到來，神情慌張，警方詢問梁嫌是否到過長榮大學，他坦承去過，但謊稱當時想拉一名女大學生上車，但女生跑掉，他也離開；警方對其說詞持保留態度，鑑識人員隨後在車上採證時再次詢問，梁辯稱確實有載一女上車，但到長榮大學附近偏僻地點，就把女生趕下車，隨後警方在後車箱採集到血跡反應，梁嫌見無法再隱瞞，這才鬆口坦承棄屍高雄大岡山。

專案小組9點30分在大岡山起出屍體，女大生脖子還掛著一條白色童軍麻繩，只穿內衣，內褲有被褪下痕跡，其他衣物散落一旁。

凶嫌勒死女大生後，開車載屍體在台南、高雄兩地來回繞行逾200公里，中間兩度停留，一次約2小時，但並未交代過程做了些什麼事。

(中時 )