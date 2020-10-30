新冠疫情尚未結束，在全球不確定性增長的情況下，中國大陸領導層表示要追求經濟高質量增長並深化改革。在這種背景下，如何設定「十四五」時期經濟社會發展的關鍵目標？大陸國家統計局局長寧吉喆提出六個「新」。

中共中央於今天上午10時舉行新聞發佈會，中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉，中央政策研究室主任江金權，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀，大陸國家發展和改革委員會黨組成員、副主任，大陸國家統計局黨組書記、局長寧吉喆，科學技術部黨組書記、部長王志剛介紹黨的十九屆五中全會精神。

中共十九屆五中全會的《建議》提出了「十四五」中國大陸經濟社會發展的主要目標，寧吉喆表示，可以概括為「六個新」：一是經濟發展取得新成效，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，現代化經濟體系建設取得重大進展；二是改革開放邁出新步伐，社會主義市場經濟體制更加完善，更高水平開放型經濟新體制基本形成；三是社會文明程度得到新提高，公共文化服務體系和文化產業體系更加健全，人民精神文化生活日益豐富。

此外，寧吉喆表示，四是生態文明建設實現新進步，能源資源利用效率大幅提高，生態環境持續改善；五是民生福祉達到新水平，居民收入增長和經濟增長基本同步，基本公共服務均等化水平明顯提高；六是國家治理效能得到新提升，社會主義民主法治更加健全，社會治理特別是基層治理水平明顯提高。

寧吉喆指出，其中都包含了高質量發展和改革的特點。這「六個新」主要目標的提出，在指導原則上充分體現了堅持和完善黨領導經濟社會發展的體制機制、統籌推進「五位一體」總體佈局和協調推進「四個全面」戰略佈局，充分體現了堅持以人民為中心、不斷實現人民對美好生活的嚮往，充分體現了把新發展理念貫穿發展全過程和全領域、推動高質量發展，充分體現了堅定不移深化改革開放、持續增強發展的動力和活力，充分體現了強化系統觀念，實現發展質量、結構、規模、速度、效益、安全相統一。

寧吉喆表示，這「六個新」主要目標的設定，在方法論上體現了綜合考慮國內外發展趨勢和大陸的發展條件，緊緊錨定2035年遠景目標，對未來五年發展目標提出要求；體現了堅持目標導向和問題導向相結合，以基本實現社會主義現代化為導向，把發展質量問題擺在更為突出的位置；體現了堅持守正和創新相統一，做好「兩個一百年」奮鬥目標的有機銜接，把開啓全面建設社會主義現代化國家新徵程作為設定「十四五」發展目標的重要準繩。

(中時 )