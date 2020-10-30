前高雄市長韓國瑜自從卸任後，回到雲林沉潛，並未對外透露下一步，但外界對於他未來動向相當好奇，更傳出多種說法，像是參選台北市長、國民黨主席等職務。對此，與韓國瑜關係密切的國民黨立委許淑華今(30日)針對韓是否有意選黨主席再度做出回應，表示「不便多說...」。

許淑華今接受《中評社》訪問時表示，每次提到韓市長的事情，總是被多方面解讀，造成韓國瑜困擾，目前看不出來他是否有意參選黨主席，不便多說，時間到了，自然有答案，大家靜觀其變。

許淑華也說，就她個人判斷，現任的江啟臣主席必然會爭取連任，而檯面上看似參選意願較明顯的則是前主席朱立倫，因此明年的黨魁選舉，最可能呈現這兩人競爭的狀況。

針對外界的各種「被參選」傳聞，許淑華日前也曾透露，韓國瑜最近生活簡單，正在種田，還打算種枸杞。而曾擔任過高雄市新聞局長的國民黨文傳會副主委鄭照新在政論節目中說，「市長重視跟家人相處的時光，請大家給市長多點時間跟空間，讓他好好休息」。

(中時新聞網)