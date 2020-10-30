陸股30日午後走勢乏力，從早盤漲跌拉鋸格局轉持續下挫，截至收盤上證指數跌1.47％，報3,224.53點，成交額人民幣（下同）3,289億元。深證成指跌2.09％，報13,236.60點，成交額5,419億元。

新浪財經資訊顯示，白酒、乳業等概念股領跌，白酒概念股方面，順鑫農業跌停、水井坊跌逾9％、古井貢酒跌逾7％、瀘州老窖與酒鬼酒跌逾3％，多家企業近期公佈的業績低迷。

乳業類股方面，伊利股份跌停、熊貓乳品跌近11％、燕塘乳業跌逾9％、光明乳業跌逾7％。

(工商 )

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