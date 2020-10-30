陸股午後乏力 白酒、乳業概念股領跌 15:392020/10/30 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股30日午後走勢乏力，從早盤漲跌拉鋸格局轉持續下挫，截至收盤上證指數跌1.47％，報3,224.53點，成交額人民幣（下同）3,289億元。深證成指跌2.09％，報13,236.60點，成交額5,419億元。 新浪財經資訊顯示，白酒、乳業等概念股領跌，白酒概念股方面，順鑫農業跌停、水井坊跌逾9％、古井貢酒跌逾7％、瀘州老窖與酒鬼酒跌逾3％，多家企業近期公佈的業績低迷。 乳業類股方面，伊利股份跌停、熊貓乳品跌近11％、燕塘乳業跌逾9％、光明乳業跌逾7％。 (工商 ) #跌逾 #乳業 #陸股 #午後 #領跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股》iPhone營收大減20％ 蘋果盤後走跌 09:262020/10/30 財經 《日股》買盤乏力 日股晨收黑185點 11:422020/10/30 財經 巨大早盤疾駛 重登自行車股王 12:412020/10/30 財經 《國際金融》美股期貨暴跌 道指期重挫逾500點 14:492020/10/30 財經 陸股CDR首秀 九號公司漲逾倍 04:102020/10/30 全球財經 《商情》需求減少 BDI指數跌逾6％ 10:002020/10/30 財經 滬指開盤上漲0.18％ 恒指開跌0.21％ 10:102020/10/30 財經 美國選前、市場觀望 台股早盤小跌 09:222020/10/30 財經 待認錯行情啟動 法人今年大賣台股8千億 04:102020/10/30 財經要聞 《國際金融》歐洲央行頂住寬鬆壓力 歐股小跌0.12％ 10:002020/10/30 財經 財經熱門新聞 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 期貨專家洩拜登已失優勢 再曝貴金屬為何好過美元 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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