雙11購物熱潮即將啟動，網家(8044)繼2019年以ONE PChome集團作戰策略達成6天總成交金額(GMV)151億元的亮眼成績後，今年再次整合集團各服務的商品力共同迎戰。

PChome 24h購物推出雙11期間限定服務，集結PChome商店街及露天拍賣的各類夯貨開設專區，以PChome 24h購物作為入口，網羅美食、名產、生鮮、3C、通訊、家電等熱門商品，商店街專區熱賣品類以人氣團購美食、居家生活商品為主；露天拍賣專區則是進駐露天金牌特約賣家，引進多項超值精選的熱銷夯品，包含3C通訊館、交通戶外館、家電影音館、潮流配件館和生活居家館。面對即將到來的雙11購物季，PChome網路家庭集團再打集團戰，更集合旗下PChome旅遊、Bibian比比昂，以及PChomeX 家好選物、MiTCH、電子票券專區全面下殺1.1折起，提供消費者更多元優惠商品選擇。

網家執行長蔡凱文表示，繼去年啟動超過千萬會員的帳號直通功能，使用任一服務帳號即可登入PChome 24h購物、PChome商店街、露天拍賣、PChome旅遊等10大服後，今年雙11網購期間，PChome 24h購物再度聯手PChome商店街、露天拍賣進駐熱銷商品，導入B2C購物網站的精準人流，共享雙11超狂金流回饋方案，透過集團資源共享，擴大銷售戰線，為雙11買氣再添能量。

今年PChome 24h購物以「雙11 PChome來了 絕不退讓！」為活動主軸，宣示活動正式啟動，雙11網購期間，全場商品不僅下殺1.1折起，同時也能享有36大銀行11/1～11/9刷指定卡滿5千起最高回饋27％，即日起至11/23單筆消費滿額1,111元登記再抽網家股票等值現金。

旗下PChome旅遊亦加入雙11採購戰局，由於年底前已無連續假期，因此帶動PChome旅遊站上「一日遊」、「半日遊」等輕旅行最受歡迎，熱銷價格帶介於1,000～1,500元，消費者可當天來回，且CP值高。此外，運費也是消費者關心話題，11/8～11/11共四天，在Bibian比比昂粉絲專頁公開抽國際免運券，並推出最優惠國際運費，以眾多優惠期望拉近與消費者之間的距離。

(時報資訊)