舊西螺分局屋齡58年，辦公廳舍空間不敷使用，建築老舊多處風化，圖為9月28日搬遷前，西螺分局一組同仁拍照留念。（許才良提供）

屋齡58年的西螺警分局即將拆除原地重建，臨時辦公廳舍設於西螺廣興教育農園，今（30日）揭牌啟用，新建辦公廳舍預計2年後完工。

西螺分局自1963年啟用迄今，廳舍空間不敷使用，且建築老舊多處出現風化，九二一地震造成龜裂損害，員警辦公十分克難，雖當時有改建構想，但礙於經費歷經近20年無法落實。

2016年縣議員李明哲強烈建議縣府先編列規畫費，改建案露出曙光，縣府最初規畫與地政、戶政事務所合建聯合辦公大樓，不過建坪有限，許多警方重要設施無法建置，停車空間也不足，縣長張麗善上任後，去年拍板變更為獨立重建。

西螺警分局即將重建，九月底暫時遷往西螺廣興教育農園辦公，臨時辦公廳舍今（30日）舉行揭牌，新西螺分局興建工期將費時2年，從規畫興建到發包已歷經10個分局長，最短任期的是47天。

今年7月3日才上任的前分局長陳盈菖上月才帶領同仁搬家，喬遷邀請卡也是他所發，本月26日奉調嘉義縣民雄警分局，今（30日）他特地回娘家見證搬遷任務告一段落。

廣興教育農園是前縣長廖泉裕任內所建，其遺孀佳聯有線電視公司董事長許恆慈今也到場觀禮，舊建築新用途，她感觸特別深。

(中時 )