【現場直播】反關台挺中天戶外開講 直擊桃園中壢現場｜2020.10.30

《中天新聞》台陷換照危機，各界紛紛質疑政府打壓新聞自由，《中天新聞》為此舉辦「戶外開講」，向人民闡述新聞自由的重要性。今（30）日中天團隊來到桃園中壢，邀請支持言論自由的民眾聲援相挺。媒體人王又正痛批王浩宇，將F-5E失事責任推給前總統馬英九，那怎不去問問民進黨政府，執政後為什麼要推「延壽計畫」，將馬時代計畫於2019年升級後汰換的戰績又拿來繼續飛？

王又正在政論節目《大新聞大爆卦》戶外開講表示，我們花了好多錢，又要買魚叉飛彈又要各種戰機，但那些「飛棺材」也就是所謂「會飛的棺材」，也該維修一下啊！並指出，在馬英九擔任8年總統期間，自己也跟國防部接觸了8年，針對桃園市議員將F-5E失事推給馬英九一事，自己是很有資格評論的。

王又正質疑，王浩宇說F-5E會出事馬英九要負責，但其實陳水扁時就想把F-5E換掉，陳希望用F-16升級 來取代F-5E，但美國不給換，所以我們沒辦法只好繼續飛。馬時代花了686億要升級飛機，本來預計2019年可全部升級後汰換，那為什麼今年還在飛？

王又正進一步指出，如果蔡英文選上總統後沿用馬英九的計畫，那如今F-5E應已全面遭汰換，但民進黨執政後推了「延壽計畫」，所以那些飛機可以飛到2028年。王直言：「所以王浩宇同學，這是誰的問題？那你該去問問蔡總統，為什麼那麼舊的飛機可以飛到2028年？」王更痛批，每次出問題，國防部就會立刻出來說一些感人的故事，然後開始講一些可能是人為、天候或機械因素，但其實無論是什麼因素，都是國防部該負責，因為如果國防部有把基礎訓練做扎實，就能根本杜絕這些狀況。

(中時新聞網)