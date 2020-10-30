台中市警方30日凌晨於北屯區梅川東路5段與崇德6路口，見2男行跡可疑，從重劃區電纜孔的鐵窗爬出，手上還戴著棉紗手套，懷疑2人「從天而降」進到涵洞偷竊電纜線，進一步在涵洞內起獲140公斤重電纜線、人贓俱獲，訊後將2人依加重竊盜罪移送法辦。

警方指出，2名男子身著同款深色外套，低調從重劃區電纜孔的鐵窗爬出，手戴著棉紗手套，現場發現涵管通風孔留有1條繩子，研判2人當起「蜘蛛人」垂降至犯案處剪斷電纜線，立即逮人並上銬，帶回派出所偵訊。

警方表示，36歲的廖姓及49歲羅姓男子，都戴著白色棉紗手套，小心翼翼從涵洞通風孔爬出來，還來不及將電纜線吊上路面，面對警方的偵訊，卻說自己也不清楚，警方查看發現，涵管內堆滿已遭剪斷的電纜，初估重約140公斤的電纜線。

警方研判，廖、羅2嫌先破壞鐵窗，自備繩索摸黑垂降進涵洞內，剪斷電纜線後，打算運回加工，取出電纜線中的銅芯販售牟利；警方通報台電人員進入市府共同管線檢查後表示，非台電纜線，應是鐵架設備接地線及其他電纜線遭剪，警方查明2名嫌犯犯案動機、釐清真相。

(中時 )