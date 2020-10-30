2020ITF台北國際旅展30日起在南港展覽館一館登場，台中市觀光旅遊局邀請台中市旅館商業同業公會、直轄市旅館商業同業公會、民宿協會、溫泉觀光協會、產業故事館發展協會與好禮協會等在地特色觀光業者參展，攜手推出台中秋冬特色旅遊體驗，並舉辦有獎徵答、好禮抽獎活動，向全台旅客推薦台中深度魅力遊，即吸引大批參展民眾關注。

觀旅局長林筱淇表示，此次ITF台北國際旅展是疫情後台灣最大型旅展活動，市府特攜手台中觀光旅遊相關公協會共同參展，推出各項超值優惠及私房景點，讓全台民眾可以感受台中獨特的山海風情，不用出國也能感受世界級的旅遊體驗。

林筱淇指出，台中不僅具地利之便與宜人氣候，多元樣貌的旅遊資源也非常豐富，包括大坑登山步道、大安濱海樂園與高美濕地，都非常適合情人牽手同遊；台中的溫泉更是享負盛名，谷關、大坑、東勢及烏日，皆有不同的好湯體驗；另外節慶活動也是台中的城市特色，11／14至12／6「2020台中國際花毯節」將在新社登場，歡迎大家跟著愛麗絲到台中花境探險。

觀旅局將「大坑登山步道」與「大安濱海樂園」場景搬至旅展現場，吸引民眾拍照，旅展期間只要於現場場景拍照打卡，至服務台出示手機畫面即可兌換活動贈品，每日限量100份；民眾於現場索取集章卡並完成台中館內任三個攤位任務，就有機會抽中台中旅館住宿券、特色民宿景觀房住宿券以及雙人下午茶券，現場並有多場次舞台搶答活動，將送出超過2500項精美好禮，歡迎全台民眾來旅展搶好康，暢遊台中

台中市觀旅局攜手觀光公協會參加疫後台灣最大旅展。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀旅局攜手觀光公協會參加疫後台灣最大旅展，駐點人員向民眾推薦台中深度魅力遊。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

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