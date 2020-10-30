20201029《旗開得勝》與家人劃清財務界線是不孝？ 別讓親情勒索毀一生！

理財達人「十方」李雅雯最近上《旗開得勝》，分享從剛結婚存款幾乎為零，到現在小有積蓄的故事，她透露理財最基本的一招就是記帳，省下小錢很重要，她推薦一個網站叫「拿鐵係數（因子）理論」，表示如果省下每天一杯星巴克拿鐵的習慣，50年後竟能存下870萬。

十方在張啟楷主持的《旗開得勝》上集透露，自己曾租給兩位26歲、月薪都是3萬6的護士套房，後來她決定要賣，護士A就跑來找她，表示有意願要買，但頭期款80萬她只能先出20萬，後來再慢慢還，她每個月還有學貸3000元，和固定要還給十方的18000元，生活可說是非常吃緊，但十年後，護士A竟告訴她終於買了第一輛車了。

童話故事叫很久很久以前，可是理財故事叫很久很久以後。（圖／旗開得勝）

十方說，當時她以為A一定無法還完，但A為了多賺錢，不僅每個月自願多上5天大夜班，更搬到最小的房間去，將房價調高再租給另外兩人，最後竟然打平，又因10年後房價升值很快，護士A手上有車、有房，算算手上可說有1000萬的資產，而護士B後來聽說租了更大的套房，偶而出國玩，十年後和護士A的存款差異相當大。

年輕人理財的時候要跟家人財務劃清財務界線。（圖／旗開得勝）

十方表示，若學會記帳習慣，會發現最花錢的都是房貸、車貸這些大錢，因此要學會省小錢，若戒掉喝星巴克拿鐵的習慣，50年過去就能存上870萬，理財要看重的是「很久很久以後」，許多年輕人可能眼光不遠，總覺得做不到，但其實時間久了影響會很大，要相信有志者事竟成。

(中時新聞網)