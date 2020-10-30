李國毅、梁以辰、梁舒涵出席三立八點華劇《廢財闖天關》第二波卡司發布會。（吳松翰攝）

李國毅、梁舒涵、梁以辰30日出席三立、華視新八點華劇《廢財闖天關》卡司發布會，李國毅劇中飾演被貶廢下凡的財神，雖自虧私下沒偏財運，他日前被周刊報導，出身泰山望族世家，從小過富裕生活，爺爺李樔槦曾是台北縣議員，前內政部長李鴻源也是他的家族長輩，曾形容是「泰山橫著走」。對此他無奈「希望大家淡化這件事，我怕被綁架，沒有很喜歡這樣的形象」，甚至虧「我爺爺都90幾歲，那是他30多歲的事」。

李國毅對於身家被起底，顯然沒有很開心，直言「這是考古題，已經澄清過，不想造成家人家族困擾」，他多年來靠精湛演技，穩坐偶像劇一哥地位，這回首度演華八，週刊卻指他一集價碼12萬元至15萬元間」，對此李國毅直言「那已經是5、6年前的事，這樣我商品（自己）要怎麼推」。李國毅、李亦捷擔綱男女主角，兩人都是首度演華八，進棚拍戲宛如「劉姥姥逛大觀園」，每天都發現新事物，但坦言進棚拍攝壓力大，前一天必須做足功課，但很新鮮也好玩，相當樂在其中。

李國毅（中）開心能和梁舒涵（左）、梁以辰（右）合作。（吳松翰攝）

梁舒涵過去以《女力報到》「仙姑」素娥一角走紅，還奪金鐘新人獎，她這次在《廢財》詮釋水電工，壓低聲線渾身散發男性賀爾蒙，和過去女性模樣差很多，劇中她和李亦捷是好閨蜜，常帥氣摟對方肩，也常在戲裡破口大罵，自己私下會觀摩男生坐姿、走路模樣，自虧「我是為了工作才看男生」。她分享早期收入不穩定時，連續一、兩年每個月發票都中獎，自虧老天「賞點飯吃」，但「後來有了正財，偏財讓給其他人」。這回她重返on檔戲，她說「也不能說很熟悉，算不一樣拍攝方式」，雖這次不少棚內拍攝，少了風吹雨打，但有場山難戲，特地出外景上山拍攝，還滑了好幾次跤。

「狼人殺小辣椒」梁以辰在劇中飾演瘟神，擁有D奶的她多以火辣造型，以媚惑眼神勾引李國毅，她為戲在1個月內瘦4公斤，至今維持49公斤。先前她和晨翔傳緋聞1年多，甚至還見家長，後來互相取消關注？她說兩人還是朋友，偶爾會聯繫，但現在工作忙，就各忙各的，「他新聞出來時，有特別跟我講，現在想把重點放在工作上」，還說「已經好久，自己都快忘了，我會沒人追啦，不要這樣，真的單身」。

梁舒涵（左起）、李國毅、梁以辰互動逗趣。（吳松翰攝）

(中時 )