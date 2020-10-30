警方呼籲，「防禦安全駕駛」重要性，用路人勿「單手開車」、「危險小動作」等行為。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

近來台中市永春東路近文心路口發生5車連環撞車禍，嚴重造成7人輕重傷；警察局交通警察大隊呼籲，「防禦安全駕駛」重要性，用路人勿「單手開車」、「危險小動作」等行為，開車隨時注意周遭路況，勿違規侵犯他人用路權，避免交通事故。

交通警察大隊指出，駕駛人忌諱5個開車習性，包括，（1）避免「單手開車」，預防閃避前方障礙物而肇事（2）不經意的「危險小動作」如，拿物品、吃東西等（3）「依賴後視鏡」，忽略應調整並將死角降到最低（4）「未保持安全距離」追撞他車或遭急剎追撞(五)「爆胎」慌張失控、急踩煞車。

交通警察大隊說，用路人在駕車時較普遍發生的，「單手開車」對突入的人、車、貓來不及反應處理，即使完成閃避動作，但卻不能回正車輛；另「危險小動作」指加速、煞車、轉彎時因東西異位，造成駕駛人分心，建議從方向盤之外側拿取。

交通警察大隊指出，天候及路況不佳時，駕駛人行車應減速慢行、掌握路況，採取自我防禦駕駛及安全措施。用路人須遵守各項交通規定，若熬夜疲勞、宿醉未醒、生病服藥或情緒不穩定時，應避免駕車上路，選擇在最佳精神狀況時駕車，維護行車安全。

(中時 )