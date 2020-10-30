環團轟縣府哪來6億買回美麗灣，黃健庭心痛喊「靠任內節省的經費。（吳康瑋攝）

台東美麗灣渡假村仲裁結果裁定台東縣政府必須以6.29億元買回，但有數個環保團體28日到縣議會前陳情，並質疑縣府哪來買回建物的6.29億元，前台東縣長黃健庭於30日下午在紅會辦理的演說中透露，自己任內靠開源節流省下足足八億多，這次買回建物的六億元，就是靠這筆經費，讓他很心痛。

黃健庭說，美麗灣案在前幾任縣長手上招商簽約、通過環評，自己的想法一直都是如何解決問題，當時也接受美麗灣申請重做環評，這些努力都是希望避免讓民眾受到傷害，而不是拖過他的任期就好了，

黃健庭指出，自己所做的很多決策，都會導致自己要戴鋼盔出門，給民眾指著罵，但都是為了讓台東改變，有違建、招牌就要拆，就算會造成民怨，自己還是要堅持做對的事情，他笑說，自己的管理、決策，絕對不是為了選票，「本來我就沒想過要連任」。

黃健庭指出，自己任內除了訂定排富政策避免營養午餐費用，甚至為避免影響民眾，將宮廟在半夜施放鞭炮的習俗也禁止，得罪農民、得罪公廟在所不惜，因為政策就是該省的都要省，很多束手無策的事情就都要去做，他指出，自己靠這種開源節流，一共省下八億多，但這次美麗灣一搞就搞掉六億多，讓他很心痛。

(中時 )