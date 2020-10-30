到底「什麼動物會ㄨㄛˋㄨㄛˋ叫」？一名網友看兒子的國文作業，看的一頭霧水，此到題目是要孩子辨別動物的叫聲，但「ㄨㄛˋㄨㄛˋ」叫的正解是「公雞」，實在讓許多人無法理解，也因此引發網友熱議，應該「古咕古」吧！注音改到好崩潰。

網友在臉書社團「爆怨２公社」分享「兒子的國文試題」表示，看到兒子寫出這些答案就已經很頭痛了，但是看到這一大題「要求孩子辨別動物的叫聲，並將動物的名稱寫下來」，其中一道題竟是「ㄨㄛˋ ㄨㄛˋ」 ，讓他直接看傻。

該名網友也更新內文表示，這一道題的答案是「公雞」，他翻了兒子的課本後找到解答，但是他仍舊無法理解，公雞怎麼就「ㄨㄛˋㄨㄛˋ叫」了呢？

貼文一出，網友紛紛留言討論，「一直覺得教育部把自己當成Dora，而我是電視機前面的87」、「去聽小雞逼逼唷，你應該就能找到答案了」、「是古咕古吧」、「公雞渥渥啼，課本都有答案，要參考課本」、「天啊 我要來認真聽公雞怎麼叫了」。

甚至有網友表示，當時為了公雞這題，要求大寶去問老師，課本上的雞是哪種，怎麼叫這種聲音。後來還專程帶大寶去跟家旁邊的養雞戶看雞，但聽到的都是「咕咕咕」，所以至今兩年這題都是無解；原PO也回應說，「兒子也很不懂！我們家的雞不是這樣叫的阿！我們一起U吐尋找了很多公雞的叫聲！」

另有許多家長也說，很多注音都改了，接下來只會更崩潰，教改之後的書本，不是你我能夠駕馭的，連研究所畢業的老公都看得霧煞煞。

(中時新聞網)