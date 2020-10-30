萊豬明年即將進口台灣，苗栗縣許多家長憂心孩子在學校不知不覺吞下毒豬肉，打爆縣府教育處和議員服務處電話，苗栗縣議員楊明燁30日質詢時，建議教育處與團膳廠商簽訂契約時，應加註繳交禁用萊豬保證金，他指出此舉雖是「防君子不防小人」，卻能解家長憂心，為守護孩子健康出一份力。

苗栗縣國中、小學營養午餐分為公辦公營、公辦民營及外訂團膳，教育處長邱廷岳指出，公辦公營由學校自行請廚工，沒有收取保證金，公辦民營及外訂團膳則有條件收取保證金，契約訂定上，教育部已開會研議，目前公辦公營一定用台灣豬，民營原訂定「應優先」使用台灣溫體豬，將邀集團膳業者開會改為「應使用」。

縣議員楊明燁指出，雖契約明定應使用台灣豬，仍難解家長心頭之憂，他表示，小朋友分不出萊豬與台灣豬的差別，認為教育處簽訂契約時，應增收「禁用萊豬保證金」，確保廠商不會使用含萊克多巴胺的豬肉，此舉雖是防君子不防小人，卻可讓家長放心。

楊明燁是3個孩子的爸，他語重心長地表示，他們都還在就學，「要是我3個兒子都吃到怎麼辦？」，天下父母心，小孩子吃掉在地上的食物，父母都會擔心吃壞肚子，何況明知是有毒豬肉，還讓小孩吃下去，既然中央政府心意已決，依規模收取保證金可預防廠商使用萊豬，守護孩子的健康。

教育處體健科則回應，依據《採購法》，學校與廠商簽訂營養午餐契約時，可收取契約價10％為上限的履約保證金，目前所有學校使用的豬肉都是有產銷履歷的台灣溫體豬，依現行法規，得標廠商若使用問題食材，可依違約記點，並由衛生單位依食安法開罰，是否增收萊豬保證金還需研議。

(中時 )