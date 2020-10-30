由四三九九資訊科技研發、易亨數位代理營運的妖靈養成MMORPG《天姬物語》，今（30）日推出萬聖節專屬活動，與玩家同樂，並同步開放靈鶴天姬「凌霄」、BOSS玩法「南柯幻境」等全新內容，帶來更多遊戲樂趣。

萬聖節來臨 不給糖就搗亂

為慶祝萬聖節，官方即日起推出「喚龍魔使」萬聖節活動，準備多項福利回饋玩家，只要於活動期間內擊殺BOSS，就有機會獲得萬聖主題南瓜車坐騎！還有魔龍聖騎、萬聖主題時裝等眾多驚喜，等你來體驗！

靈鶴天姬「凌霄」 帥氣登場

本次更新加入靈鶴天姬「凌霄」，是位擁有英姿颯爽男兒風範的女子，外表帥氣英武，飄然若風。「凌霄」主動技能為「劍蕩乾坤」，可召喚數把飛劍飛向雲霄，接著飛劍從天而降，對前方圓形區域的敵人造成攻擊力280%傷害。

靈鶴天姬「凌霄」 帥氣登場

全新BOSS玩法「南柯幻境」

一夢千年，萬般諸相皆為虛妄，眾生萬妖未能參透看破，夢魘甦醒，以萬妖噩夢為食，築成無盡幻界，世稱「南柯幻境」。玩家只要擊殺南柯幻境BOSS就可獲得傳說中的極品夢靈裝備，而不同的南柯幻境層還會掉落不一樣的夢靈套裝，喜愛挑戰的玩家千萬不要錯過。

全新BOSS玩法「南柯幻境」

還有更多豐富精彩的節日活動與更新內容，詳情請見遊戲內活動介面及官方社群網站，以便接收第一手活動訊息！趕緊加入《天姬物語》，遇見你的命中註定！

(科技)