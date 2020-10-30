蘋果執行長庫克周四宣布，將於周五推出Apple One訂閱套餐服務。市場普遍預期蘋果推出這項收取月費的包套服務，將提高一些較冷門服務的用戶數。

庫克在接受CNBC訪問時表示：「明天我們將推出Apple One，這是一個可以入手我們所有服務的簡易方法」。庫克並表示，向Apple Watch用戶提供健身課程的蘋果Fitness+，也將於今年稍晚推出。

蘋果在今年9月推出Apple One的三個分級收費方案，個人方案月費為14.95美元，其套餐包括Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade與500GB的iCloud儲存空間。

最多可讓6個人使用的家庭方案每月收取費用19.95美元，提供的套餐內容與個人方案相同，但iCloud儲存容量擴大為200GB。而Premier高級方案月費為29.95美元，其套餐額外加上Apple News+與 Apple Fitness+、iCloud儲存容量擴大為2TB，且最多可與另外5個人共享。

(時報資訊)