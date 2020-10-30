射頻晶片廠立積立積(4968)今(30)日舉辦法人說明會，第三季財報亮眼，隨著在5G電信標案釋出，加上路由器需求升溫，立積預估，WiFi6在2021年會比較2020年翻倍成長。

立積第三季營收16.84億元，季增加40.8%、年增加104%，稅後純益為3.09億元，季增加67.93%，年增加222%，每股稅後純益4.9元，單季毛利率為36.84%，季增加1.45個百分點，年減少0.63個百分點。

立積前三季營收為37.11億元，年增加93.69%，累計稅後純益為5.37億元，年增270%，每股稅後純益8.59元，毛利率為34.76%，年減3.19個百分點，其實立積光是今年上半年每股獲利3.66元，就已經賺贏去年全年的3.13元，今年營運表現可說是大爆發。

隨著5G電信標案釋出，加上路由器需求帶動，將持續帶動立積WiFi6射頻元件出貨，立積預估，WiFi 6在2021年會比較2020年翻倍成長，WiFi 5(802.11ac)則為維持基礎成長約10%，另外，針對WiFi 6E，立積現在也有和高通、博通、瑞昱(2379)以及聯發科(2454)等合作，儘管WiFi 6E到明年的占比不會很高，但其在單價上卻是WiFi 6的3倍以上。

所謂的Wi-Fi 6E即其設備相較於Wi-Fi 6和上一代Wi-Fi 5(802.11ac)均使用在2.4GHz和5GHz無線電頻段，Wi-Fi 6E設備也可以6GHz頻段上運行。

(時報資訊)