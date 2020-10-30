下周美國大選的不確定性與全球新冠狀病毒確診數激增持續打壓韓股走勢，周五南韓KOSPI指數收跌2.56%，為2,267.15點，本周以來下跌3.97%，本月跌2.61%，創下3月以來最大單月跌幅。

在法國與德國重啟封城措施以防止疫情快速擴散後，最新統計數據顯示周三全球新冠肺炎單日確診數首度突破50萬大關。

晶片巨頭三星電子與SK海力士均下挫逾2%，跌幅領先。現代汽車與LG化學分別大跌3.24%與6.14%。

分析師表示，直到下周美國大選前，市場仍將持續震盪，而對全球將擴大封鎖的擔憂將加劇市場動盪。

今日外資大舉賣超韓股9940億韓元，創下8月31日來最大單日賣超記錄。機構投資人賣超4590億韓元，散戶買超1.4兆韓。

韓元收跌0.33%，報1,135.1兌一美元，本周韓元跌0.19%，但本月大漲3.03%，創下2019年6月來最大單月升幅。

(時報資訊)