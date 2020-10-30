儘管近期國際鐵礦石價格有下行趨勢，不過仍保持在高位，分析師表示，是因全球最大金屬消費國中國可能加大基礎建設支出，以遏止新冠肺炎帶來的經濟衝擊，因此提供鐵礦石價格支撐力。

周四(29日) 62%國際鐵礦石價約跌0.5%；65%國際鐵礦石價約跌0.6%；58%國際鐵礦石價持平。(商品行情網)

(時報資訊)