《商情》中國有望擴大建設 鐵礦石價仍看俏 15:572020/10/30 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管近期國際鐵礦石價格有下行趨勢，不過仍保持在高位，分析師表示，是因全球最大金屬消費國中國可能加大基礎建設支出，以遏止新冠肺炎帶來的經濟衝擊，因此提供鐵礦石價格支撐力。 周四(29日) 62%國際鐵礦石價約跌0.5%；65%國際鐵礦石價約跌0.6%；58%國際鐵礦石價持平。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #價約 #中國 #大建設 #價仍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》外資豎大拇指 亞德客-KY喜登天價 11:592020/10/30 財經 《半導體》憂美光訴訟案有變數 亞系外資降評聯電 14:322020/10/30 財經 新董座法說處女秀！鄭貞茂：拚陽明列指數成分股 04:102020/10/30 財經要聞 科技股帶頭衝 電動車看俏 04:102020/10/30 投資理財 熱門股－光耀 大單敲進價量齊揚 04:102020/10/30 證券．權證 達麗建設明年完工交屋量將大爆炸 六大案上看183億元 17:232020/10/30 財經 《半導體》下午法說 日月光投控先攻 10:342020/10/30 財經 《基金》多空詭譎 關注期貨避險商品 11:082020/10/30 財經 熱門股－申豐 量價得宜震盪走高 04:102020/10/30 證券．權證 巨大早盤疾駛 重登自行車股王 12:412020/10/30 財經 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 大選剩3天要逃命？專家爆美股最恐怖殺盤 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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