COVID-19疫情在全球爆發改變了傳統消費行為，永豐金證券表示，非接觸支付產品的使用率大幅增加，行動支付指數（Prime Mobile Payments Index）自疫情低點以來上漲64.81％，超過六成。外資研究預估全球數位支付市場規模在2023年將達到7兆美元，全球正加速進入無現金時代，台灣投資人透過複委託買入對應的ETF就可以掌握這股趨勢商機。

永豐金證券指出，疫情持續下，從工作、生活到消費行為被顛覆產生五大趨勢，包括：加速數位支付使用率提升、電商時代、數位金融需求增加、廣泛採用新支付流程、及附加價值服務的需求增加；數位支付企業的營運表現強勁，外資投銀預估全球數位支付的市場規模由2019年約4.7兆美元，到2023年將成長至7兆美元，金融科技（Fintech）業者可望受惠。

永豐金證券指出，與數位支付商機相關的兩支指數3月份疫情低點以來走勢強勁，「行動支付指數」（Prime Mobile Payments Index）聚焦在行動支付產業，主要是信用卡網絡、支付基礎建設與軟體服務的企業，覆蓋範圍為全球，3月低點以來至10月29日漲幅達64.81％。

另一檔「全球金融科技主題指數」（Indxx Global FinTech Thematic Index）以Fintech企業為主，這些企業透過創新來協助傳統金融產業如保險、投資、募資和第三方貸款等成熟產業的轉型，覆蓋範圍為全球，今年3月低點至10月29日上漲85.2％；兩支指數目前均有對應的ETF在美股掛牌交易，國內投資人透過複委託投資ETF，就可以參與這股趨勢商機。

永豐金證券表示，COVID-19疫情令社會大眾的健康安全受到威脅，保持社交距離帶動網購需求，體會到數位支付的方便，數位支付用戶順勢成長，新消費與支付模式從具備社交與小額拆帳功能，支援虛擬貨幣支付，到無銀行帳戶可以互相轉帳，疫情下養成新生活模式，數位支付產業可望搭上消費行為改變的東風趁勢發展。

(工商 )