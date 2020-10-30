康和證券集團董事長鄭大宇在30日下午的30周年慶茶會中表示，康和證券沒有金控背景，依靠資源整合與超前布署來迎接市場挑戰，思考如何在激烈的競爭中，開拓屬於自己的全新藍海。展望未來，康和將站在金融科技的浪潮上，以嚴謹而專注的態度強化核心競爭力，創造企業價值。

欣逢康和證券成立30週年，證交所總經理簡立忠致贈賀詞，回顧康和證券陪伴臺灣資本市場度過多次金融風暴及景氣循環，肯定康和證券積極配合主管機關推動優質企業回臺上市，不只促使臺灣資本市場朝國際化與多元化發展，更扮演輔導企業強化公司治理及內控機制的角色。此外，康和證券在籌備「逐筆交易」與「盤中零股交易」展現的實力，更是業界有目共睹。這些創新，在在展現了康和近幾年深耕金融科技的成果。

券商公會理事長賀鳴珩讚許康和證券對於重大制度的變革皆能夠超前布署，始終站在服務的最前端，用心於普惠金融的推動。期貨公會理事長糜以雍則肯定康和證券以獨立券商之姿，在金融科技的領域持續耕耘，創造佳績。

康和證券歡慶成立30週年茶會，邀請財信傳媒集團董事長謝金河，陽明海運董事長、前國發會副主委鄭貞茂，戴德梁行董事總經理顏炳立，康和證券投資長陳志豪等，以「後疫情時代新經濟崛起，臺灣投資價值提升」為題，進行專題論壇。

鄭貞茂指出，由於新冠病毒疫情的後續發展未明，部分國家已宣布或考慮重啟管制措施，隨著北半球進入秋冬季節，疫情反覆爆發風險仍高，不利經濟復甦。加上美中貿易戰等影響，政府已密切關注其影響性，並妥善因應。而為形塑臺灣後疫情時代的競爭新優勢，政府將持續推動經濟、社會與環境面的各項體質改造工程，以強化未來面對外在風險的抗壓性。

鄭大宇表示，新冠病毒疫情導致國際供應鍊斷裂，打亂所有布局，拉高企業經營風險，亦考驗企業的即時應變能力。如今金融業正迎來下一波顛覆性變革，金融科技重新定義所有人的生活型態，如何善用科技力量進行創新轉型，將是金融業重要課題。

(工商 )