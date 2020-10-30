廣西省今年3月發生一起驚悚命案，一名年僅25多歲的李姓清純女護理師，向同醫院的羅姓男醫生借錢，卻被要求「隨傳隨到」發生性關係，不料竟趁羅男喝醉時將人勒斃，再把屍體剁碎煮熟沖入馬桶，員警前往案發現場發現多盆煮熟的小屍塊，形似雞肉塊，令人作嘔。

李女平時在廣西玉林一間醫院擔任護理師，剛步入社會的卻染上了賭博惡習，加上花錢毫不手軟，只好四處找人借錢，最後找上50歲的骨科羅姓醫師借錢，對方借她5萬人民幣（約新台幣20萬元）後，卻要求李女每週必須和他發生3次關係，且不准交男朋友，也不許接觸其他男人。

李女被迫答應要求，卻沒有停止賭博，還欠下20多萬元債務，只好再度向羅男借錢，但要求李女寫下30萬借據，並要求「隨傳隨到」床戰。

李女接受條件後，遂請羅男拿錢到她的租屋處，2人先是在屋內喝酒並發生關係，男方隨即沉沉睡去，沒想到李女竟拿出旁邊的充電線將羅男勒死，再把屍體剁碎、煮熟，接著倒進馬桶滅證，隔天還當做沒事照常到醫院上班，殘忍行徑和清純外表有著極大反差。

(中時新聞網)