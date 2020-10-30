美國總統選舉將於下周二登場，新北市議員林金結今（30日）下午質詢新北市長侯友宜「美國總統到底誰會當選？對台灣比較好？」侯則強調，2個都有機會，中華民國要靠自己，不要老是靠美國、依賴中共，要走出自己的信心。

林金結質詢時說，美國總統將於下周二登場，到場誰會當選？誰當選對於台灣區域平衡較好？比較好溝通？

侯友宜說，2個都有機會當選，中華民國要靠自己，不要老是靠美國、依賴中共，走出自己的信心，走出中華民國的力量。

(中時 )