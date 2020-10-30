美總統選舉牽動台灣 侯友宜：中華民國要靠自己 16:032020/10/30 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員林金結今（30日）下午質詢新北市長侯友宜「美國總統到底誰會當選？對台灣比較好？」。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統選舉將於下周二登場，新北市議員林金結今（30日）下午質詢新北市長侯友宜「美國總統到底誰會當選？對台灣比較好？」侯則強調，2個都有機會，中華民國要靠自己，不要老是靠美國、依賴中共，要走出自己的信心。 林金結質詢時說，美國總統將於下周二登場，到場誰會當選？誰當選對於台灣區域平衡較好？比較好溝通？ 侯友宜說，2個都有機會當選，中華民國要靠自己，不要老是靠美國、依賴中共，走出自己的信心，走出中華民國的力量。 (中時 ) #美國總統 #中華民國 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最新民調出爐 親綠媒體人：2022民進黨大炸彈等著爆炸 01:392020/10/30 政治 大陸對台灣愈來愈沒耐心 學者5字示警民進黨政府 19:302020/10/30 政治 外資變臉 台積聯電軟腳 台股拉回12,546 14:372020/10/30 財經 美國總統誰當選？侯友宜：都有機會 15:132020/10/30 政治 環狀線之爭！柯P祭2小換1大 侯仍強調境內自己經營 14:392020/10/30 政治 專訪／葛來儀看美選：無論結果美國國會將持續挺台抗中 08:402020/10/30 國際 擋萊豬 藍營立委再占主席台 提出三點訴求 11:532020/10/30 政治 國民黨主席選舉誰會贏？命理師意外洩韓國瑜未來「官運」 17:472020/10/30 政治 NCC聽證會流程惹議 馬英九：程序嚴重違法違憲 11:112020/10/30 政治 侯友宜民調為何居高不下？藍粉怒指「這群人」在搞鬼 08:022020/10/30 政治 政治熱門新聞 兩岸進入「準戰爭」狀態？陸配老家一番話嗅出端倪 - 政治 戶外開講／F-5E失事「馬英九害的」？王又正一句話嗆爆王浩宇 - 政治 韓粉拚死也罷不掉他？最後3天網告急喊連署書「還差這些」 - 政治 最新政黨民調曝光 這兩黨差距嚇壞網友：太扯了 - 政治 對美軍購已超過5000億 退役少將吐出「血淚之言」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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