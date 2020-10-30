疑窗邊玩耍摔落 新竹小男童5樓墜下 緊急送醫 16:022020/10/30 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣一男童從高處墜落，緊急送醫急救中。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (持續更新)新竹縣湖口鄉1名將滿周歲的男童，30日下午疑似在家中玩耍，不慎從約4、5樓高度摔下，被民眾發現時，臉朝下不斷哭鬧，身上無明顯外傷，湖口消防分隊接獲報案後，立即將該名男童送往天主教仁慈醫院急救。 據了解，此案發生在30日下午3點許，男童疑似在家中窗戶邊，卻不慎跌落約4、5層樓高度，經民眾發現後立即打119協助送醫，家屬亦趕抵醫院了解男童狀況。 (中時 ) #男童 #玩耍 #醫院 #急救 #新竹縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失聯移工爬陽台躲查緝 雲梯車支援 15:062020/10/30 社會 全新BMW 5系列登場 力拼中大型豪華房車領導地位 04:102020/10/30 產業特刊 台劇保險迷思 友邦解惑 04:102020/10/30 全球財經 三軍今年5起意外 痛失15官兵 04:102020/10/30 社會新聞 竹縣雙核心路網 竹北聲聲慢 04:102020/10/30 地方新聞 聰明女童背出家裡電話 中市暖警助母女團圓 11:462020/10/30 寶島 八里纜車銜接觀音山 明年中招標 04:102020/10/30 地方新聞 六都中最年輕！桃園房屋交易屋齡「未成年」 14:232020/10/30 財經 捕魚男手滑下秒「鏢槍射進脖子」醫照X光嚇壞 09:222020/10/30 搜奇 一銀桌球賽向下扎根 百餘隊競技 04:102020/10/30 財經焦點 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 反應「路黑」無果釀擄殺案 長榮學生暴怒轟校、警縱容 - 社會 中市交警提醒 防禦安全駕駛5習性 - 社會 擄殺女大生惹公憤 兇嫌住家慘遭民眾「蛋洗」 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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