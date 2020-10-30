(持續更新)新竹縣湖口鄉1名將滿周歲的男童，30日下午疑似在家中玩耍，不慎從約4、5樓高度摔下，被民眾發現時，臉朝下不斷哭鬧，身上無明顯外傷，湖口消防分隊接獲報案後，立即將該名男童送往天主教仁慈醫院急救。

據了解，此案發生在30日下午3點許，男童疑似在家中窗戶邊，卻不慎跌落約4、5層樓高度，經民眾發現後立即打119協助送醫，家屬亦趕抵醫院了解男童狀況。

(中時 )