美國民主黨總統候選人拜登29日在南韓聯合通訊社（韓聯社）發表題為《走向更加美好未來的希望》（Hope for Our Better Future）的署名文章，形容美韓同盟為用鮮血築成的「血盟」，並批判川普以撤出駐韓美軍來「敲詐」（extort）韓方，表示自己若勝選，將與南韓深化合作，維護東亞等地區和平。

在各項民調中領先川普的拜登，此次是首度在韓媒發表署名文章，表明他的政策構想，並展現對韓國公民和韓裔美國人的關懷。拜登在文中表示，話很重要，總統的話更重要，自己若當選總統，將與南韓站在一起，進一步加強美韓同盟，不會用撤軍這種魯莽的威脅敲詐南韓。

川普總統屢屢指責南韓不為安保買單，要求韓方提高防衛費分擔金，否則揚言要撤出駐韓美軍。拜登則稱此為「敲詐」，表明強烈的反對立場。分析認為，這預示了拜登當選後，美韓僵持不下的防衛費談判有望得到解決。

美韓同盟方面，拜登強調美韓是用鮮血築成的同盟，對南韓在戰後取得的所有成就深表敬佩，稱南韓是美國在共同繁榮和價值、強化安保、應對國際挑戰等方面的強大同盟。

就朝核問題，拜登表示，他將開展基於原則的外交（principled diplomacy），繼續向北韓無核化和朝鮮半島統一的目標邁進。拜登此前始終對川普在北韓問題上採取的首腦外交方式持批判態度，表示將改採「自下而上」方式，同時強調美國與南韓、中國等周邊國家的合作。

拜登近期還表示，不排斥在「北韓同意縮減核能力」的條件下，與北韓領導人金正恩舉行會晤，將繼續努力促進韓裔美國人與其在朝家屬團聚。拜登的外交政策顧問布萊恩．麥克科恩本月8日接受韓聯社專訪時表示，拜登明確支持對北韓居民提供人道主義援助，將就推進離散家屬團聚等項目與南韓政府合作。

(中時 )