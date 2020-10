美國民主黨總統候選人拜登29日在南韓聯合通訊社(韓聯社)發表題為《走向更加美好未來的希望》(Hope for Our Better Future)的署名文章,形容美韓同盟為用鮮血築成的「血盟」,並批判川普以撤出駐韓美軍來「敲詐」(extort)韓方,表示自己若勝選,將與南韓深化合作,維護東亞等地區和平。

在各項民調中領先川普的拜登,此次是首度在韓媒發表署名文章,表明他的政策構想,並展現對韓國公民和韓裔美國人的關懷。拜登在文中表示,話很重要,總統的話更重要,自己若當選總統,將與南韓站在一起,進一步加強美韓同盟,不會用撤軍這種魯莽的威脅敲詐南韓。

川普總統屢屢指責南韓不為安保買單,要求韓方提高防衛費分擔金,否則揚言要撤出駐韓美軍。拜登則稱此為「敲詐」,表明強烈的反對立場。分析認為,這預示了拜登當選後,美韓僵持不下的防衛費談判有望得到解決。

美韓同盟方面,拜登強調美韓是用鮮血築成的同盟,對南韓在戰後取得的所有成就深表敬佩,稱南韓是美國在共同繁榮和價值、強化安保、應對國際挑戰等方面的強大同盟。

就朝核問題,拜登表示,他將開展基於原則的外交(principled diplomacy),繼續向北韓無核化和朝鮮半島統一的目標邁進。拜登此前始終對川普在北韓問題上採取的首腦外交方式持批判態度,表示將改採「自下而上」方式,同時強調美國與南韓、中國等周邊國家的合作。

拜登近期還表示,不排斥在「北韓同意縮減核能力」的條件下,與北韓領導人金正恩舉行會晤,將繼續努力促進韓裔美國人與其在朝家屬團聚。拜登的外交政策顧問布萊恩.麥克科恩本月8日接受韓聯社專訪時表示,拜登明確支持對北韓居民提供人道主義援助,將就推進離散家屬團聚等項目與南韓政府合作。

