來自南投縣水里鄉民和國中的12位布農族學生，在高鐵台中站快閃演出，吸引許多旅客駐足聆聽。(林欣儀攝)

為第三屆「原音天籟音樂節」暖身，來自南投縣水里鄉民和國中的12位布農族學生，30日接連在高鐵台北車站、台中車站快閃演出，嘹亮的歌聲在車站一隅響起，吸引許多旅客聞聲來欣賞，配合著氣勢磅礡的鼓聲，讓旅客宛如置身充滿部落氣息的大自然舞台。

這場快閃演出今天上午先在台北車站登場，緊接著，參與表演的學生們搭車到台中，在高鐵台中站快閃表演，演出以非洲鼓熱鬧開場，學生們演唱經典布農族「拍手歌」等多首歌曲，吸引許多旅客駐足聆聽，也為忙碌的車站注入一股熱鬧、歡愉氣氛。

交通部觀光局參山國家風景區管理處指出，第三屆「原音天籟音樂節－原聲童唱」將於12月12、13日在台中市民廣場登場，邀請台東縣大溪國小、高雄市建山國小、巴楠花部落中小學及南投縣民和國中、新鄉國小、地利國小等全台各地國中小合唱團，以「天籟野餐」、「搖滾月光」不同型態的音樂表演。

參山處強調，活動也規畫第二舞台區，邀在地部落團體、搖滾樂團接力演出，本身是布農族人的金曲歌王王宏恩、歌后戴曉君將於活動中壓軸演出；此外，今年特別推出天籟野餐套組、部落成年禮及高山茶席等體驗活動，會場中並有原汁原味的部落是極，邀民眾體驗國際級部落饗宴。

(中時 )