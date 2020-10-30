兩岸對立情勢趨緊，精進後備人力呼聲大起，而兩岸若發生戰事，我方究竟能動員多少兵力？國防部長嚴德發表示，若總統動員令一下，約26萬後備軍人就要報到，加上18萬5千位現役軍職人員，約45萬人將是第一時間的防衛作戰主力。對此，陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流則質疑，「那是動員理想狀態」。

嚴德發日前在立法院外交及國防委員會，就「提升後備戰力」進行專案報告表示，為滿足防衛作戰需求及符合教召公平性，未曾於8年內參與教召的人員，將檢討解除編管8年政策，採後退先選原則，8年內教召4次為原則。

蕭天流接受《中評社》訪問時質疑，軍方過去對動員軍裝備的盤點管理不夠重視，軍備質量不足，屆時恐怕出現有軍人卻無裝備可用的窘境，能否上戰場都有問題。他直言，雖然戰爭動員令有強制力，但坦白講，軍方現在針對緊急性質的動員機制，缺乏周延措施，45萬兵力要順利集結，不容易。

另外，台海緊張程度升溫，是否恢復徵兵制，也成熱議話題，前後任國防部長馮世寬、嚴德發皆不認同重回徵兵制，現行募兵制雖量少，但質精，能夠維持戰力，在募兵之外，善用後備人力，可補充兵源。嚴德發也表示，國軍後備單位將成立「防衛動員署」，後備軍人教召頻次將從現行2年1訓、1次5至7天，改為1年1訓、1次14天，年訓量可由12萬人提升至26萬人，一旦作戰，國軍將有50萬名兵力。

(中時新聞網)