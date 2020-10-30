由經濟部中小企業處主辦的「T大使未來智造者」計畫已開始受理申請，政務委員唐鳳為加強宣傳，也親自上陣戴上「貓耳」，畫扮機器貓，與男主角「太雄」演一齣情境劇，協助青年就業，不再焦慮茫然。

想看唐鳳Cosplay嗎？現在上唐鳳臉書就可以看到唐鳳飾演的「喵鳳」，利用百寶袋，幫茫然的「太雄」找工作。

經濟部中小企業處這項專為2017年到明年畢業青年規劃的計畫，主要是因應數位經濟與AI興起，政府推動的「數位青年轉型種子賦能計畫」，針對未來所需人才提前布局，同步發展創新商業模式與技術，達到擴大市場與帶動青年薪資成長之目標，透過職能培育與企業實作，協助人才接軌未來多變的就業市場與數位趨勢。

計畫目標是由業師帶領讓青年與實務接軌，提供青年強力後盾，協助青年累積實務操作經驗，同時培育核心跨域人才。唐鳳為推廣計畫，不惜扮演機器貓，戴上貓耳，還長了貓尾，網友留言唐鳳真的是「豁出去了」。

(中時 )