一年一度全台規模最大的觀光旅遊年度盛事「2020 ITF台北國際旅展」30日在台北南港展覽館登場，全台最大的免稅商昇恆昌表示，為力挺台灣觀光，今年特地將「變形金剛」藝術卡車駛進活動現場，可望成為旅展上熱門的打卡點！同時，今年主打「你消費、我付稅」，全部商品通通免稅優惠價，每天都有現場直播連線優惠、0元競標活動，10/31～11/2還有限量早鳥優惠組合3折起。

昇恆昌表示，「變形金剛」藝術卡車經過精心改造，天頂掀起後如同變形金剛張開雙翼，華麗轉變成9米寬、兩層樓高的魔幻舞台，這是旅展歷年來首次有超大型表演裝置登場，吸睛造型話題性十足，期待能獲得消費者青睞，藉此衝一波業績！首場開幕表演將由享譽國際的「即將真火舞團」出演結合特技動作與LED的電火舞，壓軸再由團長張弘毅表演獨創劍舞。

昇恆昌指出，此次火舞表演與變形金剛卡車皆由紙風車文教基金會李永豐執行長慷慨出借，為了讓卡車順利在旅展亮相，排除萬難才將原定的表演計畫挪出空檔，感謝長期的公益夥伴在疫情重創時情義相挺。紙風車文教基金會副執行長張敏宜也到場為昇恆昌加油打氣，感性地說過去都是昇恆昌長期持續贊助我們，如今有這個機會能夠回饋，為昇恆昌盡一份心力，也為台灣觀光加油打氣。

昇恆昌表示，今年受疫情影響無法出國，國旅熱潮持續延燒，全國各大飯店、旅宿業者瞄準旅展商機，祭出超殺優惠積極搶客，昇恆昌今年主打「你消費、我付稅」，由昇恆昌支付稅金，商品通通免稅優惠價，現場匯集時尚名品、手錶、香水、化妝品、保養品等多樣商品，還有台灣在地品牌與文創商品、進口零食巧克力與排隊名店伴手禮等。

(工商 )