為鼓勵業者100％使用國產豬肉，農委會主委陳吉仲30日宣佈「台灣豬證明標章」的4種樣式、4道防偽設計、申請流程及相關機制，並自11月起開放具商業登記或稅籍登記全數使用國產豬肉的業者上網申請標章，11月第4週開始寄送標章，12月將試辦統一張貼標章。

為便利店家張貼或擺放至營業場所明顯處供消費者識別，農委會設計4種樣式供業者依需求選擇，共有外觀圓形直徑10cm、20cm及30cm等3種及外觀A4大小有「本店100％使用國產豬肉」文字樣式1種。

針對外界關心標章偽冒疑慮，陳吉仲指出，特別委由財政部印刷廠利用變色油墨、局部上光、微縮文字及螢光油墨方式進行4道防偽設計，分別為輕轉標章豬鼻子會由「綠色轉紫色」、台灣圖騰「浮凸感」、台灣豬中文字使用放大鏡可見「Taiwan Pork」字樣及紫外線照射顯現「Taiwan」字樣，提供分辨。

農委會指出，為便利具商業登記或稅籍登記店家進行標章申請，農委會已建置台灣豬證明標章申請網（https://taiwanpork.naif.org.tw）提供線上辦理，只要使用工商憑證或自然人憑證身份確認、填寫店家資料、同意使用切結及契約書、上傳肉品來源證明資料等4個步驟即可完成申請程序，經中央畜產會審核通過後即會寄送標章，同時在該標章申請網將以地圖顯示店家位置及相關資訊，提供民眾查詢及就近消費。

農委會強調，台灣豬證明標章授權使用契約效期為3年，期滿提出續約申請得再延長3年，中央畜產會亦會不定期派員對授權使用標章業者進行稽查及配合各級主管機關聯合稽查，並邀請全民共同監督台灣豬證明標章業者是否100％使用國產豬肉，鼓勵吹哨者及消費者檢舉，或回饋業者標章張貼情形，共同強化標章使用管理。

(工商 )