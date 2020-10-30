台北地檢署懷疑國寶集團總裁朱國榮炒作松崗資產管理公司股票，29日傳喚朱及股市作手鄭光育釐清案情，訊後對鄭聲押禁見，朱則請回。台北地院今（30）日開完庭，認為鄭沒有羈押必要，裁定50萬元交保，並限制出境、出海，可抗告。

檢調上一次搜索是在去年6月14日，檢察官當時就諭令鄭光育以300萬元交保，北院這次再裁定以50萬元交保，鄭在本案中已具保的金額共350萬元。

裁定理由指出，依照檢方提出事證，足認鄭光育違反證交法嫌疑重大，且他長期擔任證券分析師，擁有數千位會員網路群組，有相當經濟能力及生活經歷，確有逃亡之虞，但主要證據已被檢方扣押在案，難認有勾串或滅證之虞。

法官考量鄭光育目前有正常工作，已婚，有2位未成年子女，且先前已具保300萬元並限制出境、出海，認為若再以50萬元交保，則無羈押必要。

檢調獲報，朱國榮等人在2018年2月至4月間，涉嫌以相對成交等方式炒作松崗股價，從每股20多元炒到最高到90多元，不法獲利上億元，涉違反證券交易法。

檢察官深入追查發現，鄭光育在炒股案中扮演關鍵角色，昨被約談卻對於金流交待不清，認為有勾串共犯之虞，故聲請羈押禁見。

(中時 )