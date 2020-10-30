還沒入手5G手機？遠傳祭出限時手機折價優惠，10月31日起到遠傳申辦5G新機Samsung Galaxy A42（6G+128G）、vivo X50e、realme X50（6G+128G），月付999元，手機0元帶回家。Samsung Galaxy S20 FE、ASUS ZenFone 7（6G+128G）、OPPO Reno 4等熱銷機款，搭配「遠傳心5G」1399方案，手機也是0元起，再送三大5G創新服務，讓消費者輕鬆升級5G，享受5G沉浸式體驗。

入手5G手機，就要享受5G創新服務，搭配「遠傳心5G」1399以上資費，friDay VR、friDay影音「明星多視角」及「4K影劇」三大創新服務12個月免費體驗，帶給用戶5G時代視覺與聽覺的革命性饗宴。為回饋老客戶，白金會員續約最高再折5,000元。

針對三星手機粉絲，遠傳加碼推出「饗樂5G新生活」優惠，來遠傳申辦三星指定手機Samsung Galaxy S20 FE以及Samsung Galaxy A71/A51 5G，搭配「遠傳心5G」資費，就送遠傳friDay購物美食金300元，可於遠傳friDay購物美食館選購熱門零食、生鮮水果、人氣美食，讓用戶不必出門，美食就會送上門。申辦S20 FE登錄再送雙向閃充行動電源10000mAh。

遠傳指出，本活動限2020/11/30前至遠傳直營/加盟/網路門市/電銷服務中心，新申辦/攜碼/續約「心5G手機方案」並簽約24/30/36個月，預繳金額以實際申辦方案為準。​​攜碼、續約、適用本活動資格以遠傳系統為準。

(科技)