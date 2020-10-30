嘉義市北園國小附近一間鐵皮屋印刷工廠失火，消防人員搶救中。（讀者提供）

嘉義市北社尾北園國小附近的巷子裡1間鐵皮屋印刷工廠，今天下午3時43分許失火，蔡姓屋主夫妻受傷送醫急救，其中，蔡姓老公3度燒傷約有70％灼傷，傷勢嚴重，轉往奇美醫院搶救，火勢於4時21分撲滅，疑因操作設備不當肇禍，起火原因由警消調查中。

消防局獲報後，由德安、第一、東區分隊前往搶救，火勢十分猛烈，先救出受傷的蔡姓男屋主，送嘉基醫院急救，後來又救出蔡妻送醫急救。

初步了解，55歲蔡男有3度燒傷，燒傷面積約70％、嗆傷，有生命危險，轉送台南奇美醫院搶救，53歲謝姓妻子額頭約1％面積的2度燒燙傷，右手指也有約1％面積的2度燒傷。

這間鐵皮屋印刷廠下午突然竄出火舌，不斷冒出濃煙，火勢猛烈，火勢於4時218分撲滅，燒毀面積約240平方公尺，延燒2戶，濃煙四處飄向附近的北園國中、北園國小及世賢國小，一度險波及學校。

教育處長林立生說，火災現場與學校有段距離，學校緊閉教室門窗，學生留在教室直到情況緩解後，按時放學，未受波及。

(中時 )