資策會產業情報研究所(MIC)看好，5G為當下全球趨勢，全球電信商將在2020~2025年花費1.1兆美元建置網路，其中高達8成比重使用於5G，預估2021年全球5G用戶數達3.3億。

5G商轉進度為全球產業關注焦點，全球共有129個國家，397家營運商宣布正在投資5G項目、共101家營運商在44個國家推出5G商用網路，其中94家營運商推出5G行動服務，37家營運商推出5G FWA服務，全球5G網路布建速度遠比4G當時快速，全球5G用戶數將從2020年1.9億成長至2021年3.3億，其中東北亞由於享有人口優勢，加上韓國與大陸商轉時間早，將成為用戶數成長最主要地區，其次為北美洲、西歐，預估2025年全球5G用戶數將占行動用戶數達21%，其中，亞洲已開發國家、北美、中國大陸與歐洲滲透率將更高。

資策會MIC表示，預估全球電信商將在2020~2025年花費1.1兆美元建置網路，其中有近八成比重使用於5G主題上，顯示電信商對5G商機寄予厚望。而受到2020年新冠肺炎疫情的影響，跨國漫遊收入大幅下滑，進而影響電信商營收表現，資深產業分析師徐子明指出，雖然5G有機會透過高資費提升ARPU表現，但受限於用戶滲透率成長需要時間，2020~2021年5G收入能挹注行動服務營收的成長幅度有限。

資策會MIC表示，國際大廠積極發展5G雲端遊戲、5G展演與5G賽事體驗，其中，台灣主要行動營運商也投入雲端遊戲服務布局，然而整體來看，一般消費者市場的殺手級應用仍有待開發。企業市場是目前行動營運商重點布署所在，包含智慧醫療、智慧交通、智慧製造等，專網市場也備受重視，收費模式普遍為與潛在客戶以專案形式洽談，有助於5G系統在一般部署情境之外，多了新的發展空間。

雖然美中貿易戰與新冠肺炎疫情影響多數通訊產業業者2020上半年營收表現，不過2021年5G將可挹注上中下游業者更直接的營收成長動能，有機會擺脫非產業因素的衝擊。手機將扮演5G市場領頭羊，資策會MIC表示，2021上半年產業觀測重點，一是華為未來手機佈局，二是行動營運商如何利用新iPhone搭配資費方案，刺激5G用戶數成長。資深產業分析師徐子明指出，用戶終端設備(CPE)為另一值得關注的5G終端，相較攜帶式熱點(MiFi)，搭載5G技術的FWA CPE獲得更多網通業者青睞，被看好作為布局固網最後一哩的補充與替代方案，成為業者新產品開發目標。

資策會MIC表示，小型基地台因為5G發展而獲得翻身機會，成為支持未來5G服務的重要環節，隨著歐美法規鬆綁與專網發展，皆有助於提升行動營運商布建意願，2022~2023年預期有更明顯成長，2026年全球5G小型基地台將占市場超過90%。

(時報資訊)